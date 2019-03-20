Выставка о ледоколе "Красин" пройдет в рамках арктического форума в Петербурге

ТАСС, 20 марта. Участники международного форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, смогут в рамках культурной программы мероприятия посетить выставку, посвященную исторической достопримечательности - ледоколу "Красин". Об этом сообщила пресс-служба организатора форума - фонда "Росконгресс".

"В рамках проведения Международного арктического форума состоится серия культурных мероприятий для гостей и участников. Гости форума смогут посетить передвижную выставку "Живая легенда Арктики", посвященную ледоколу "Красин", принять участие в творческих встречах с авторами фильмов - победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, познакомиться с историческими судьбами людей, чьи имена связаны с освоением русского Севера и Северного морского пути. Свои культурные программы также представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что гости мероприятия смогут познакомиться с историей известного ледокола не только в рамках выставки на форуме, но и бесплатно посетить его по месту приписки в Санкт-Петербурге при предъявлении бейджа. Ледокол "Красин" является культурной и исторической достопримечательностью России, он стал символом первенства страны в освоении Северного ледовитого океана.

Ледокол был флагманом советской экспедиции, спасшей экипаж дирижабля Умберто Нобиле, задействован в целом ряде полярных экспедиций, в годы Великой Отечественной войны сопровождал конвои союзных кораблей, поставлявших по программе Ленд-Лиза оружие и продовольствие в СССР, в дальнейшем судно использовалось на Северном морском пути. В 1995 году на ледоколе открыта первая выставка, с 2004 года он является филиалом Музея Мирового океана.

Также в рамках культурной программы запланирована презентация международного арктического проекта "Неизвестные герои Севера", на выставке будет представлена история гидрографа, полярника и моряка Николая Евгенова. Он на ледокольных пароходах "Вайгач" (1913 год) и "Таймыр" (1914-1915 года) участвовал в открытии Северной Земли и других арктических островов, и прошел Северным морским путем из Владивостока в Архангельск. Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов и будет презентован на площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Кроме этого, в программе заявлено проведение кинопоказов и творческие встречи с авторами фильмов про русский Север. Свою программу на дни проведения форума представили Мариинский театр, Михайловский театр, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича, государственный музей городской скульптуры, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Центральный выставочный зал "Манеж", Петропавловская крепость и другие.

О форуме

Форум "Арктика - территория диалога" проходит с 2010 года. В этом году главная тема форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". Организатором форума является фонд "Росконгресс". Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.