Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже посетили 10 тыс. зрителей

ВОРОНЕЖ, 5 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль японской анимации, который прошел в Воронеже с 1 по 5 мая, смог принять вдвое больше зрителей, чем предполагали организаторы, - более 10 тыс. человек. Сейчас фестиваль завершается костюмированным шествием по центру города, в котором участвуют более 1 тыс. человек, сообщил в воскресенье ТАСС один из его учредителей Степан Шашкин.

"Фестиваль посетили свыше 10 тыс. человек - вдвое больше, чем предполагалось ранее. Сейчас костюмированное шествие, в котором участвуют более 1 тыс. человек, проходит по центральным улицам Воронежа. Мы движемся к кинотеатру "Спартак", где пройдет церемония закрытия 20-го юбилейного Всероссийского фестиваля японской анимации", - сказал он.

Шашкин добавил, что организаторы намерены проводить фестиваль и в дальнейшем. "Мы завершаем 20-й юбилейный фестиваль японской анимации, но останавливаться не планируем - хотелось бы провести и 50-й фестиваль и столько, сколько сможем", - сказал он.

Всероссийский фестиваль японской анимации впервые прошел Воронеже в 2000 году, он является крупнейшим из российских мероприятий, посвященных Японии. За 19 лет фестиваль принял более 50 тыс. гостей из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году он прошел с 1 по 5 мая и включил косплей-шоу продолжительностью более пяти часов, форум-выставку и ярмарку в парке "Алые паруса", концерт Воронежского симфонического оркестра под управлением японского дирижера Кеничи Симуры, исполнявшего в течение двух часов музыку из аниме и компьютерных игр, а также кибер-турнир по японским видеоиграм и ряд других мероприятий.

В программе "Ночи аниме" в воронежском кинотеатре "Спартак" представили не только классику японской анимации, но и российскую премьеру четвертого эпизода аниме-сериала "Марья Моревна", который создает студия из Горно-Алтайска.