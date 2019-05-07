Правительство Карелии сменит подрядчика, сорвавшего строительство ФОКа в Медвежьегорске

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный центр в Медвежьегорске в Карелии будет достраивать другая компания. Первоначальный подрядчик не справился со своей задачей, из-за чего объект не смогут ввести в эксплуатацию в срок. Об этом во вторник во время прямого эфира в официальной группе правительства Карелии "ВКонтакте" сообщила вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник.

"Выиграл подрядчик, который оказался неспособным построить физкультурно-оздоровительный комплекс в те сроки, в том качестве, которое требуется. Очень долго, скажу прямо, водили нас за нос, строили потемкинские деревни: как только узнавали, что приезжает глава республики или кто-то из руководства Москвы на этот объект, из Минспорта России, создавали имитацию бурной деятельности, нагоняли людей, технику. Как только чиновники или какие-то проверяющие органы уезжали - тут же тишина на площадке. Но у нас недаром там установлены камеры, и в режиме онлайн мы видим, что подрядчик, взяв это объект, элементарно не справляется с его строительством. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены будем расторгаться с этим подрядчиком", - заявила вице-премьер правительство региона.

Строительство ФОКа в Медвежьегорске началось в октябре 2018 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации" на 2016-2020 годы и аналогичной республиканской программы при подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Объект получил финансирование из регионального и федерального бюджетов в размере 59,7 млн рублей. Построить спортивный объект после конкурсных процедур должна была компания из Санкт-Петербурга "Десятый легион". С критикой темпов работы подрядчика выступал заместитель секретаря Совета безопасности РФ, член Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев.

"Десятый легион" должен был сдать объект до 1 июля 2019 года, для чего региональным властям было поручено в ежедневном режиме контролировать стройку. В итоге правительство Карелии решило разорвать контракт с компанией и заявило о невозможности открыть ФОК в установленные сроки.

"Объект будет построен, но да, к сожалению, я вынуждена это сказать (и я не собираюсь этого скрывать): скорее всего, ко Дню республики он построен не будет. Но объект там появится. Будет новый подрядчик", - подчеркнула Подсадник.

Празднование Дня республики в Карелии в 2019 году пройдет 24 августа в городе Медвежьегорске.