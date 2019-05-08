Дагестан объявил конкурс на землеустроительные работы на границе с соседними регионами

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Конкурс на землеустроительные работы по установлению границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией объявлен в Дагестане. Согласно документам, опубликованным в среду на официальном портале госзакупок, максимальная цена контракта составляет 6,18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать границы, затем работа была приостановлена. Сейчас Дагестан проводит межевание приграничных территорий с Калмыкией и Ставропольским краем.

"[Запланировано] выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению на местности границ Республики Дагестан с Чеченской Республикой, Республикой Калмыкия и Ставропольским краем", - говорится в документах.

Дата окончания подачи заявок - 31 мая. Заказчиком выступило ГБУ РД "Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке". Контракт должен быть исполнен до 15 декабря. Источник финансирования - республиканский бюджет.

Ранее в Дагестане был объявлен конкурс на аэрофотосъемку земельных участков, граничащих с Чечней, Ставропольским краем, Калмыкией.

О границах субъектов

Власти субъектов РФ к 2021 году должны завершить работу по установлению границ своих регионов и населенных пунктов. Предполагается, что сведения о границах облегчат постановку объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав, увеличат инвестиционную привлекательность спорных территорий, приведут к сокращению имущественных споров у правообладателей, а также к вовлечению в оборот земель. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

По данным Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 границ. На 1 декабря 2018 года в ЕГРН были внесены данные о 77 границах. В Центральном федеральном округе внесено 19 из 94 границ, Северо-Западном - шесть из 42, Южном - семь из 24, Приволжском - шесть из 79, Уральском - 14 из 29, Сибирском - 11 из 55, Дальневосточном - 14 из 28 границ. Сведения о границах субъектов Северо-Кавказского федерального округа отсутствуют.