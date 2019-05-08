Добровольцы на Кубани отремонтировали более 70 памятников и мемориалов ко Дню Победы

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Школьники и студенты на Кубани в рамках проекта "Дорогой героев" привели в порядок более 70 памятников, мемориалов и мест захоронений советских воинов, расположенных в труднодоступной горной местности. Об этом сообщила ТАСС руководитель штаба добровольческого проекта Татьяна Демидова.

"В проекте "Дорогой героев" уже приняли участие более 700 молодых кубанцев, это не только школьники и студенты, много ребят из числа работающей молодежи. Уже отремонтировано более 70 памятников, расположенных в горах Кубани", - сказала Демидова.

Она отметила, что всего в проекте "Дорогой героев" примут участие более 800 человек. Проект стартовал в апреле и завершится 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В итоге будет отремонтировано более 80 памятников и мемориалов.

Так, группа из восьми школьников-добровольцев и шести бойцов войсковой части поселка Молькино заканчивают работу в поселке Кура-Цеце под Горячим Ключом. Добровольцы приводят в порядок на фронтовом кладбище могилы воинов морской бригады десантников, которых из Туапсе направили во время Великой Отечественной войны держать линию фронта.

Демидова добавила, что в районе поселка Кура-Цеце были отремонтированы несколько памятников, расположенных на территории военного госпиталя. В 1942-1943 годах в районе Горячего Ключа шли бои, немцы пытались прорваться к Черному морю. Также добровольцы отремонтировали памятники мемориального комплекса "Поднависла", убрали территорию на вершине горы Фонарь и установили памятник Защитникам Кавказа. Гора Фонарь на Кубани была одной из ключевых точек в обороне Кавказа, за которую велись ожесточенные бои, здесь погибли тысячи человек.

После 9 мая четыре группы добровольцев выйдут к памятникам и местам захоронения на Главном Кавказском хребте. Работы здесь будут вестись позже, чем в остальных местах, так как в высокогорье еще лежит снег.

Народный мониторинг

Участники добровольческого проекта также запустили программу народного мониторинга "Не проходите мимо".

"Мы просим всех туристов, которые путешествуют в горах Краснодарского края, сообщать о памятниках, местах захоронения, которые не внесены в реестры. В рамках этого народного мониторинга нам сообщили за последний месяц более чем о 10 таких новых памятных объектах", - сообщила руководитель штаба.

В частности, речь идет о памятнике расстрелянному партизанскому отряду на границе Горячеключесвкого и Туапсинского районов. "После 9 мая мы направим туда разведывательную группу", - отметила Демидова.

Проект "Дорогой героев" реализуется общественной организацией "Южный Регион" с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Информационную и организационную поддержку проекту оказывает Министерство образования Краснодарского края.