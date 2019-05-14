Театральная планета Льва Додина. Коллективный портрет юбиляра, составленный его коллегами

Лев Додин — человек счастливой судьбы, потому что свое любимое дело нашел еще будучи школьником. С тех пор, как он сам говорит, и дело, и хобби у него заключены в одном слове — "театр", и с тех же пор он работает в полном соответствии с пушкинским девизом "Служенье муз не терпит суеты". В день своего юбилея, как сообщили корресспонденту ТАСС в театре, режиссер намерен сделать паузу в репетициях сценической эпопеи по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы". В эту большую работу мастер погружен уже долгое время. И, возможно, параллельно с ней рождается новая книга в редком жанре "записи репетиций", как это уже было не однажды в ходе работы над чеховскими пьесами. Все эти внутритеатральные поиски, длящиеся уже более полувека, сам Лев Абрамович называет "путешествием без конца" и "погружением в миры". И этими "пробами" (любимое его слово) он поглощен безраздельно. Учителя и ученики В детстве Лев Додин занимался в Театре юношеского творчества Ленинградского дворца пионеров. Ему очень повезло с учителями, угадавшими в юноше большое дарование. И даже годы утверждения себя в искусстве, проходившие под цензурой однопартийных времен, пошли ему на пользу, закалив его боевой творческий дух. Сейчас профессор Додин уже сам известен как воспитатель новой театральной смены. Многие выпускники его мастерской составляют ныне творческое ядро МДТ, а есть и такие, кто отправился в самостоятельное "путешествие без конца". Своими трудами мастер воплотил на практике свое понимание "театра-дома", где есть старшие и младшие, где складываются традиции и формируется репертуар большого гуманистического звучания.

Описание С артистами Малого драматического театра и жителями деревни Веркола во время работы над спектаклем "Братья и сестры", 1986 год © Юрий Белинский/ТАСС

Создал мастер и свой театр — явление международного масштаба. Додин первым в России был удостоен высшей театральной премии Совета Европы "Европа — театру" (2000). Возглавляемый им Малый драматический первым из российских коллективов получил в 1998 году звание "Театр Европы". На этой скромной сцене режиссер создал десятки спектаклей, в том числе — сценические эпопеи "Братья и сестры" по Федору Абрамову и "Бесы" по роману Федора Достоевского. По просьбе корреспондента ТАСС коллективный портрет юбиляра составили его современники. Борис Эйфман: "Неистовое служение искусству" Художественный руководитель Театра балета, народный артист России Борис Эйфман — давний поклонник творчества Льва Додина. В том, как он творит, хореограф видит "много родственного" с тем, как работает он сам. "Думаю, главное что нас сближает, это искреннее служение высокому искусству. Нам много лет, у нас есть мировая известность, и, казалось бы, можно было бы успокоиться, но каждый день как будто бы с нуля мы начинаем работу со своими актерами, ставим спектакли и стремимся к тому, чтобы эти спектакли были бы лучше предыдущих и открыли что-то новое и в нас самих, и в нашем театре. Говорят, полжизни человек делает себе имя, а остальную часть жизни имя работает на него. Но в данное случае мы с этим никак не можем смириться и продолжаем работать — на имя театра, во имя искусства", — сказал Борис Эйфман. По словам хореографа, который перевел на язык балета много литературных шедевров, каждый спектакль Додина открывает для него что-то новое в авторах, с которыми работает режиссер, "будь это Шекспир, или Федор Абрамов, или Чехов его любимый".

Описание Игорь Скляр в роли Федьки-каторжного в спектакле "Бесы" постановки Льва Додина, 2006 год © Александр Куров/ТАСС

А первое потрясение у меня было, я уже точно не помню, какой год, но, по-моему, 80-е, когда он поставил в Учебном театре на Моховой со своими студентами спектакль "Братья Карамазовы". Я тогда увидел впервые его работу, и это был момент, когда я был очень увлечен Достоевским. Меня поразило тогда это неистовое погружение в мир Достоевского, в мир его страстей. Я до сих пор помню этот спектакль — там играли актеры, которые потом стали лидерами его театра. И тогда началось мое восхищение Львом Абрамовичем. Как его коллега я его очень понимаю, принимаю и восхищаюсь его творчеством", — заключил Борис Эйфман, который тоже обратился к роману "Братья Карамазовы", получившему в новом его прочтении название "По ту сторону греха". Леонид Алимов: "Каждый из нас может быть и в актерской, и в режиссерской шкуре" Ученика профессора Додина, а ныне главного режиссера Театра имени Веры Комиссаржевской Леонида Алимова звонок корреспондента ТАСС застал в Тбилиси, где режиссер выступает с театром "Балтийский дом", исполняя в обоих гастрольных спектаклях главные роли. "Нам, ученикам Льва Абрамовича, стоит на него равняться, потому что, как и 30 лет назад, он в форме, он энергичен, и, самое главное, эта энергия очень положительная и творческая. Каждый его новый спектакль подталкивает меня к каким-то созидательным действиям. Я очень ему благодарен за то, что с первой попытки был принят в институт, да еще в такую мастерскую. И чем больше времени проходит, тем чаще я сам за собой с удивлением наблюдаю, что сверяю то, что я делаю, с тем, что сказал бы Лев Абрамович, или с тем, что он делает", — говорит Леонид Алимов, много лет работавший в Малом драматическом театре как актер. Здесь же начались и его первые режиссерские пробы, которые потом "превратились в спектакли в других театрах города".

Описание С актерами Олегом Рязанцевым, Станиславом Никольским и Станиславом Ткаченко после предпремьерного показа спектакля "Повелитель мух" в Малом драматическом театре, 2009 год © Юрий Белинский/ТАСС

По его признанию, чем старше он становится, тем чаще то, что он когда-то отрицал или к чему относился иронически, открывается для него глубоким смыслом, который он не воспринимал по молодости лет. "Теперь я понимаю, что все те слова, которые говорились нам, совершенно юным людям, на самом деле имели глубокое значение, хотя часто выражались какими-то простыми советами. Это самый главный для меня урок, и теперь, находясь уже больше года в должности главного режиссера театра, я по-другому понимаю и оцениваю то, с каким мастерством и виртуозностью Лев Абрамович удерживает свой театр на протяжении очень многих лет на такой высокой творческой высоте. И я продолжаю учиться у него и практически — как руководитель коллектива, и как творческая единица", — признался мастер, который, как и учитель, отважно берется за крупные проекты. Так, сейчас он приступает к постановке спектакля "Обломов" по роману Ивана Гончарова. Вспоминая студенческие годы, Алимов благодарит судьбу за те университеты, которые прошел в мастерской профессора Додина. "У нас был актерско-режиссерский курс, и в какой-то момент граница между чисто актерской и чисто режиссерской группой практически стерлась. Для нас не было разделения на одну и другую профессию. И каждый из нас может быть и в актерской, и в режиссерской шкуре", — заключил Леонид Алимов. Яков Гордин: "Каждый его спектакль — совершенно своя модель жизни" Писатель, драматург, историк Яков Гордин размышляет о творчестве Льва Додина как давний его почитатель, знакомый почти со всеми его постановками, начиная с 60-х годов прошлого века. Именно он подсказал Додину идею спектакля "Господа Головлевы", который в 1984 году был поставлен молодым режиссером во МХАТе с Иннокентием Смоктуновским в главной роли.

Описание Иннокентий Смоктуновский в роли Порфирия Головлева и Екатерина Васильева в роли Анниньки в спектакле "Господа Головлевы" режиссера Льва Додина, 1984 год © Василий Егоров/ТАСС

"Я наблюдаю творчество Льва Абрамовича с 1966 года, когда он был еще стажером в ТЮЗе. Мы подружились. У него были планы ставить мою пьесу, которую запретили еще на уровне бумаги. Это была пьеса о Нечаеве (руководитель революционного кружка "Народная расправа" Сергей Нечаев, ставший прототипом героя романа Достоевского "Бесы" — прим. ТАСС). Уже потом, спустя много лет, он поставил "Бесов", — вспомнил Яков Гордин. Говоря о спектаклях Додина, писатель отметил, что "каждый раз они совершенно неожиданны". На основе талантливого материала, будь то, к примеру, "Чевенгур" Андрея Платонова или "Повелитель мух" Уильяма Голдинга, — у Додина рождается совершенно своя модель жизни. Каждый его спектакль — это не эпизод, а некий срез жизни. Он часто выбирает очень тяжелый, жестокий материал и на его основе стремится вскрыть суть — почему люди поступают так, а не иначе. Таков, по мнению Гордина, и очень значительный и страшный его вариант "Гамлета", совершенно не шекспировского, чего режиссер и не скрывает. В трактовке чеховских пьес Гордин отметил режиссерскую чуткость Додина: та жесткость жизни, которую он наблюдает, соседствует у него с сильной гуманистической струей. Он улавливает в Чехове то, мимо чего часто проходят другие режиссеры, — а именно любовь к своим персонажам. Эти люди, может быть, совершенно никчемные, несчастные, тоже заслуживают сочувствия и любви, что так тонко режиссер воплотил в новой постановке "Вишневого сада", — заметил писатель.

Описание Александр Завьялов в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад" режиссера Льва Додина, 2014 год © Юрий Белинский/ТАСС

По его наблюдениям, "Додин рассматривает в своем творчестве самые разные аспекты мира. Каждый его спектакль — это очень крупно поставленный вопрос о смысле человеческого существования и о причинах постоянного столкновения добра и зла в мире". Валерий Фокин: "Он создал новую театральную планету" Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, ставший вторым после Додина российским обладателем премии Союза театров Европы, обратил внимание на уникальность Льва Додина как творца. "Эта уникальность для меня — даже не в том, что он замечательный режиссер, и не в том, что МДТ — замечательный театр с многолетней историей. Но дело в том, что Додин смог, что редко кому удается, — создать новую планету театральную. Малый драматический — это особый мир, где есть своя методика, свои люди, свои ученики, свои отношения, своя особенная эстетика. Это особая планета. Только крупные режиссеры могут это сделать. Так жил Георгий Александрович Товстоногов, который смог создать такую планету в БДТ. Но таких примеров немного. То, что Додин не просто это создал, но и продолжает на этой живой территории существовать, это, конечно, огромное дело", — считает Валерий Фокин. Он разделяет мечту Додина о новом театре как о новом комплексе, "в котором будет возможность этой театральной планете раскрыться широко и абсолютно по-новому. Там будет возможность и учиться, и ставить, и репетировать, и жить, — то есть это какое-то новое качество. И я понимаю, для чего ему это надо: ему хочется дать этой планете новую скорость, новую динамику".