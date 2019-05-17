Глава ОП РФ: Северный Кавказ может стать центром развития туризма в России

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Северный Кавказ со своими уникальными достопримечательностями может стать центром развития туризма в России при содействии общественности и бизнеса, заявил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на открытии форума "Сообщество" во Владикавказе.

"Северный Кавказ - это то место, где гигантский потенциал развития туризма, где отрасль действительно может стать значимой в народном хозяйственном отношении, которая может дать рабочие места, налоги и повышение качества жизни людей. Именно Северный Кавказ - центр развития туризма в РФ, как мне кажется, но сделано для этого пока, мягко говоря, недостаточно. Нам нужны предложения от общественности, от бизнеса, от тех, кто обладает большим опытом в туристической сфере", - отметил глава ОП.

По его словам, некоторые регионы округа в советские времена посещало больше иностранных туристов. "Надо решать эти задачи, надо преодолевать те барьеры, которые сложились. Ведь уникальные есть достопримечательности. Я, когда бываю заграницей, рассказываю о городе мертвых здесь, в Северной Осетии. Какая нужна инфраструктура, какие нужны инвестиции, льготы, как подключать бизнес, как надо обеспечивать безопасность в медицинской части - вот тема нашего форума", - добавил он.

Форум "Сообщество", посвященный туризму на Северном Кавказе, проходит в пятницу в здании Национальной научной библиотеки во Владикавказе. На одной площадке собрались представители власти, бизнеса, НКО, а также гражданские активисты. По итогам мероприятия будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.