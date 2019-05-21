Правительство дополнительно выделит 22 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении более чем 22 млрд рублей на социальное развитие регионов Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства России.

"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019-2021 годах дополнительно выделяется 22,44 млрд рублей (в 2019 году - 10,81 млрд рублей, в 2020 году - 7,3 млрд рублей, в 2021 году - 4,33 млрд рублей)", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что данные средства будут направлены в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Бурятия (74 мероприятия) и Забайкальского края (70 мероприятий), а также на увеличение размера межбюджетных трансфертов бюджету Приморского края (10 мероприятий).

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона принята на период до 2025 года. Утверждена постановлением правительства РФ от 28 декабря 2009 года.