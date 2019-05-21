Ученые заявили о росте популяции белых медведей в Арктике

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ученые располагают данными, позволяющими сделать вывод, что численность белых медведей в Арктике растет. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова академик РАН Вячеслав Рожнов.

"Мы считаем, что она [популяция] не только стабильна, но даже растет. Но это экспертные оценки: мы видим, что медведи стали встречаться чаще, и предполагаем, что популяция растет", - сказал он.

Чтобы данные о количестве животных были точными, оценка численности популяции должна быть инструментальной, указал Рожнов. Одним из решений, по его мнению, может быть дешифрование космических снимков, с помощью которых животных можно посчитать.

Ученый также отметил, что сохранить популяцию белых медведей поможет экологически ответственный подход бизнеса к своей деятельности.