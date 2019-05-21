Севастопольскую 30-ю бронебашенную батарею могут превратить в музей

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Вопрос о дальнейшей судьбе участвовавшей в обороне Севастополя 30-й бронебашенной батареи сейчас решается, заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Крым посетил легендарную 30-ю бронебашенную батарею, расчет которой в годы войны семь месяцев сопротивлялся немцам при атаке на Севастополь. В ходе осмотра батареи Патрушев поинтересовался у командующего ЧФ дальнейшей судьбой объекта.

"Сейчас решается, или это будет действующий музей, как крейсер "Аврора", или - модернизация", - сказал Осипов. Он отметил, что сейчас в функции Черноморского флота входит охрана и обслуживание батареи.

В ходе экскурсии по объекту его командир рассказал делегации Совбеза об истории и участии батареи в обороне Севастополя. Он также продемонстрировал исправность орудий главного калибра.

Секретарь Совбеза поздравил командующего ЧФ и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с 75-й годовщиной освобождения Севастополя от немецких захватчиков.