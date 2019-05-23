"Газпром" направит 147 млн рублей на строительство в Адыгее пришкольных стадионов

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. Пришкольные стадионы планируется построить во всех девяти муниципальных образованиях Адыгеи к началу учебного года. На эти цели компания "Газпром" выделит 147 млн рублей, сообщил министр образования и науки региона Анзаур Керашев на заседании правительства.

"В рамках договоренностей, достигнутых главой республики Муратом Кумпиловым с руководством компании "Газпром", в Адыгее к новому учебному году возведут девять физкультурно-спортивных сооружений - пришкольных стадионов. Они появятся во всех муниципальных образованиях республики. На эти цели в рамках благотворительной деятельности компания направит 147 млн рублей", - сказал Керашев, докладывая о подготовке школ к новому учебному году.

Работы по строительству начнутся в июне. Министр добавил, что в 2019 году власти республики также планируют приобрести 20 комплектов спортивного оборудования для открытых сооружений и отремонтировать восемь спортзалов в сельских школах.

Доля населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек. До конца 2019 года эта цифра, как ожидается, увеличится до 180 тыс. человек.