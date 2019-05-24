Районные власти опровергли информацию о закрытии социального кафе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации Василеостровского района Петербурга проверили объекты общественного питания, в том числе социальное кафе "Добродомик", известное тем, что там бесплатно кормят пенсионеров обедами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации, специалисты выявили несколько нарушений в кафе, но предписаний о закрытии заведения не выдавалось.

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.

"Мы не закрывали "Добродомик". У администрации нет таких полномочий. Прошла рядовая проверка, в рамках которой были найдены нарушения. Сотрудникам кафе было выдано уведомление о том, что в понедельник состоится заседание административной комиссии по их вопросу", - пояснили в пресс-службе администрации Василеостровского района.

Совладелец кафе Александра Синяк на официальной странице "Добродомика" в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что заведение закрыто до понедельника включительно. По ее словам, кафе грозит штраф до 700 тыс. рублей за граффити на фасаде здания, за неправильно оформленную вывеску, а также за оставленные за барной стойкой вещи для пенсионеров. "Глобальных нарушений не было. Обеды в самое ближайшее время будут - это 200%", - отметила Синяк.

В пресс-службе администрации Василеостровского района в свою очередь ТАСС сообщили, что при проверке "Добродомика" о штрафе речи не шло. "Штраф взыскивает не администрация. Может его даже и потом не выпишут, а просто выдадут предписание на устранение нарушений", - добавили в пресс-службе.