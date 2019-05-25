Власти намерены отремонтировать Центральное кольцо Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют отремонтировать три улицы, входящие в так называемое Центральное кольцо, и в будущем вернуть исторический облик всему центру города. Об этом сообщил журналистам в субботу севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников.

"Сегодня мы начали обсуждение подготовки к реконструкции улицы Большая Морская, в целом дальше задача - проспект Нахимова, улица Ленина (эти три улицы образуют так называемое Центральное кольцо Севастополя - прим. ТАСС) с тем, чтобы восстановить исторический облик зданий, убрать провода, сделать хорошее освещение, привести в порядок фасады", - сказал Овсянников.

По его словам, сейчас власти города обсуждают варианты ремонта с московскими проектировщиками. Ранее сообщалось, что Большую Морскую реконструируют в рамках договора о сотрудничестве с властями Москвы, рассчитанного на 2019-2021 годы и предполагающего направление на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры Севастополя 22 млрд рублей.

Овсянников отметил, что при планировании реконструкции будет обязательно учтено мнение горожан - планируется провести опрос на тему, какой хотят видеть Большую Морскую сами севастопольцы.

"Хотим уже в этом году выйти на Большую Морскую с работами. <…> Как только мы запустим часть - можно будет говорить о большом проекте [ремонта улиц Центрального кольца Севастополя]", - добавил губернатор.

Эксперты о Большой Морской

На совещании по ремонту центральной части города в субботу эксперты указывали, что Большая Морская требует не просто ремонта фасадов и улиц. За несколько десятилетий появилось большое количество надстроек и вывесок, за которыми теряется облик улицы, и подобная ситуация наблюдается во всем центре Севастополя.

Как сообщили ТАСС в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя, 50 из 75 зданий на Большой Морской являются памятниками архитектуры регионального значения. Эта улица, как и весь центр города, была заново отстроена после Великой Отечественной войны, во время которой Севастополь был практически плотностью разрушен.

"Вся улица, весь облик формируется входами во внутренние дворы и арками, которые стоят около домов. Это выдающийся комплекс, который был заново спроектирован сразу после войны. Но за счет напластований [более поздних конструкций и вывесок] архитектуры не видно, и наша задача ее проявить", - сказал на совещании московский архитектор, сооснователь студии Wowhouse Олег Шапиро.

По его словам, в бюджете реконструкции стоит заложить средства на то, чтобы привести к единому виду балконы, террасы кафе и витрины магазинов, входы в заведения. Он предлагает привести к единому виду и вывески - выбрать для них рекомендуемые шрифты, цвета и размеры.