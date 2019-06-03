Мурманская область на фестивале в Териберке запустит бренд "Арктический завтрак"

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Мурманская область запустит новый бренд "Арктический завтрак" в ходе V Арктического фестиваля в селе Териберка. Задача проекта - познакомить гостей фестиваля с северной кухней и ее особенностями, сообщилапресс-служба правительства Мурманской области.

"Мы ставим перед собой амбициозную задачу - стать центром Арктической кухни. На первом этапе в рамках фестиваля в Териберке запустим лабораторию арктической и северной кухни, где создадим новый бренд гастрономического туризма - "Арктический завтрак", - приводят в сообщении слова главы региона Андрея Чибиса.

Попробовать "Север на вкус" гости региона смогут на V Арктическом фестивале в поселке Териберка, который пройдет 13 и 14 июля. На двухдневный фестиваль в Мурманскую область прибудут фудтраки специальной серии "Гастрономическая карта России". В зоне народной дегустации участников и гостей праздника будут угощать блюдами из местных продуктов и пирогами из мобильной русской печи. В меню также будет присутствовать знаменитая треска "Северное сияние", которую уже опробовали в Москве на крупнейшей отраслевой выставке METRO EXPO 2019 в марте.

Мурманская область участвует в проекте "Гастрономическая карта России" второй год. "По итогам уже стартовавших мероприятий федерального проекта узнаваемость региона выросла на 25%", - подчеркнул глава региона.

Одним из самых заметных мероприятий "Гастрономической карты России" прошлого сезона на территории Мурманской области стал Первый арктический мобильный фестиваль региональной кухни "Вкус Арктики", который состоялся в декабре 2018 года в Кировске, рядом с крупнейшим горнолыжным курортом региона.

В 2019 году "Вкус Арктики" пройдет в селе Териберка, которое стало знаменитым среди туристов со всего мира после премьеры "Левиафана" Андрея Звягинцева. Теперь село развивается благодаря потокам туристов и проводимым мероприятиям, и все чаще принимает региональные мероприятия.