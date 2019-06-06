Гатчина и Сосновый Бор станут пилотными городами по проекту "Умный город" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Гатчина и Сосновый Бор станут пилотными городами в Ленинградской области при реализации ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме на церемонии подписания соответствующего соглашения.

"Мы рады подписать соглашения по реализации проекта "Умный город" в пилотных городах Ленинградской области - Гатчине и Сосновом Бору. В обоих городах будет реализован базовый стандарт в полной мере, а это и современное энергоэффективное освещение, интеллектуальный учет коммунальных ресурсов, "умный" городской транспорт", - сказал Якушев.

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, после успешной реализации проекта в пилотных городах опыт по цифровизации городского хозяйства можно распространить на другие города области.

К числу дополнительных инициатив сверх стандарта "Умного города", которые будут реализованы в Гатчине, относятся разработка мобильного приложения для жителей, синхронизированного с цифровым порталом населенного пункта. Кроме того, в городе будет создано арт-пространство с интерактивными экспозициями, сеть велодорожек с велопарковками с использованием современных технологий подсветки и светового регулирования движения.

В Сосновом Бору планируют организовать онлайн-трансляции заседаний органов местного самоуправления, модернизировать карту "Народный контроль" с разработкой мобильного сервиса. Также в части развития транспортной инфраструктуры будет создана единая структура информирования пассажиров на остановках и планируется тестирование "Беспилотного такси".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.