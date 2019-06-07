Ростех создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" совместно с ФГБУ "НМИЦ радиологии" и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГК "Ростех".

Соглашение о намерениях между сторонами заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Ростех вместе с партнерами создает центры протонной терапии, чтобы повысить доступность передовых методов лечения онкологических заболеваний в России. В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас. Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам, общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей", - приводит пресс-служба цитату главы Ростеха Сергея Чемезова.

По условиям соглашения, центр протонной терапии будет создан к 2024 году.

На сегодняшний день протонная терапия является одним из самых эффективных методов лечения онкозаболеваний, позволяющим во многих случаях избежать хирургического вмешательства. С 2020 года этот метод войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.

Создание центров протонной терапии онкозаболеваний является одной из ключевых задач Ростеха в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Госкорпорация возводит такие центры в Москве, Приморском крае, Новосибирске и Обнинске.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.