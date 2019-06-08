Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас работает рабочая группа, она с осени прошлого года возобновила свою работу <…> Некая цель есть у нас - попробовать выйти на начало проектирования в 2020 году", - сказал Голубев.

Он отметил, что речь идет о строительстве наземно-подземного метро. "На реализацию бюджетных денег точно не хватит. Это может быть государственно-частное партнерство", - уточнил глава региона.

Метро в Ростове-на-Дону планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.

В 2014 году велась подготовка к разработке проектно-сметной документации стоимостью почти 1 млрд рублей. Однако в итоге объявленный конкурс на проектирование первой линии в октябре 2015 года был отменен, а управление метро расформировано и присоединено к дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. На предварительные работы, по оценкам экспертов, было потрачено около 300 млн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.