В трех регионах Центральной России объявлен наивысший уровень пожарной опасности

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пятый, наивысший, класс пожарной опасности в связи с аномально жаркой погодой объявлен в Ярославской, Воронежской и Тамбовской областях Центрального федерального округа РФ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"В Ярославской области зафиксирован пятый класс пожарной опасности. В соответствии со сводным планом по тушению лесных пожаров, на территории региона создана группировка сил РСЧС, это Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее входят 891 человек и 556 единиц техники, из них от МЧС - 184 человека и 33 единицы техники", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Пятый класс пожарной опасности установлен в Рыбинском и Некоузском районах региона. Еще в 11 районах зафиксирован четвертый уровень пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ярославской области ликвидировано пять лесных пожаров общей площадью 8,4 га. Причиной возгораний в большинстве случаев становился человеческий фактор.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, 11 июня в регионе установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Днем столбик термометра в регионе поднялся до +33 градусов. В понедельник местами возможна гроза, порывы ветра при грозе могут достигнуть 16 м/с.

Управление МЧС по Воронежской области передало в понедельник штормовое предупреждение об аномальной жаре до 13 июня - воздух прогреется на 7 градусов выше нормы, которая составляет для этих мест порядка 25-26 градусов тепла. В регионе установлен высший, пятый, класс пожарной опасности. Жаркая погода продержится до 13 июня и в Липецкой области. В южных районах региона установлен четвертый уровень пожарной опасности.

Четвертый уровень пожароопасности установлен в Калуге, Ферзиковском, Перемышльском и Бабынинском районах Калужской области. По данным ГУ МЧС по региону, за последние сутки термоточек не зарегистрировано, но с начала года в области появилось более 30 очагов природных пожаров на общей площади 63,69 га. В районах Тульской, Брянской, Смоленской областей спасатели также зафиксировали четвертый, высокий класс пожароопасности.