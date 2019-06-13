Власти Чувашии запустили систему отслеживания реакции населения на действия правительства

ТАСС, 13 июня. Систему "Инцидент менеджмент", позволяющую отслеживать в социальных сетях реакцию населения на действия местных властей, запустили в Чувашии. Об этом сообщил в четверг на заседании кабинета министров республики министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов.

"Внедрение системы позволяет установить прямой диалог между населением и властью, выявлять болевые точки, оперативно устранять недостатки в сфере благоустройства, ЖКХ, дорожной инфраструктуры и так далее", - приводят слова министра в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, система отбирает в социальных сетях и медиапространстве сообщения, которые содержат негатив, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Цель такой работы - оперативное отслеживание информационных поводов в социальных сетях и реакции населения на действия властей.

На заседании кабмина Анисимов уточнил, что запуск такой системы положил начало системной работы с сообщениями граждан в интернет-сообществах. Это позволит обеспечить своевременную реакцию власти на выявленные проблемы и недочеты в работе, отметил он.