Между Архангельском и Нарьян-Маром открылась морская навигация

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Морская навигация между Архангельском и столицей Ненецкого автономного округа (НАО), городом Нарьян-Мар, официально открылась в среду. Это позволит за летний период перевести между регионами необходимые продукты, строительные материалы, обеспечив их запас, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Полар Транс", которая является основным перевозчиком по этому направлению.

"Официально открылась морская навигация по маршруту Архангельск - Нарьян-Мар. Перевозка любого груза (и продуктов, и строительных материалов) из Архангельска в Нарьян-Мар именно морем - это оптимальный вид перевозки. Он наиболее экономичный и с гарантированной доставкой, потому что автотранспорт зимой только ездит по зимнику с января по март. Море - это гарантия: 3-4 дня и груз на месте. Навигация действует летом с июня по октябрь, поэтому все, что можно перевезти в этот период, летом, стараются перевезти именно сейчас", - сказала собеседница агентства.

Открытие навигации состоялось в рамках нулевого дня II международного форума "Судостроение в Арктике", который пройдет в Архангельске 20-21 июня. В форуме примут участие около 250 представителей судоремонтной и судостроительной отраслей. В дни форума запланирована церемония закладки судна по модели поморского коча, который использовали поморы и сибирские промышленники в XI-XIX веках. Его построят на судоверфи в историческом районе Архангельска - Соломбале.