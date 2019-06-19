Ульяновские власти профинансируют ремонт водозабора в поселке с аварийной скважиной

УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Около 1 млн рублей из областного бюджета будет направлено на ремонт водозабора в поселке Октябрьский Ульяновской области, где 130 жителей испытывают проблемы с водой из-за аварийной скважины. Об этом сообщил на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Он пояснил, что скважина в поселке признана аварийной. По его словам, в поселок организован подвоз воды.

"В поселке Октябрьский ситуация осложняется тем, что скважина признана аварийной, более 130 жителей лишены гарантированного водоснабжения. <…> Мы приняли решение направить более 940 тыс. рублей из регионального бюджета на ремонт водозабора в поселке Октябрьский, чтобы жители имели возможность стабильно пользоваться качественной водой", - сказал он.

Председатель регионального правительства добавил, что критическая ситуация с водоснабжением сложилась еще в нескольких населенных пунктах. В их числе Калмаюрское, Белоярское, Озерское поселения и село Чердаклы. "Особенно остро проблема проявляется в часы пик, когда в системе недостает давления воды. По большей части это вызвано большим сроком эксплуатации скважин и их недостаточным обслуживанием", - пояснил Смекалин.

По его словам, региональное правительство поможет решить ситуацию. "Сегодня на обследование и гидродинамическую очистку этих скважин мы направим из областного бюджета порядка 870 тыс. рублей", - резюмировал он.