На "Марадыковском" под Кировом не будут утилизировать радиоактивные отходы

КИРОВ, 19 июня. /ТАСС/. Компания "РосРАО" не намерена утилизировать и перерабатывать радиоактивные отходы на мощностях, которые планируют создать на объекте по уничтожению химоружия "Марадыковский" в Кировской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

Согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля, в Кировской области к 2023 году создадут комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн в год на объекте по уничтожению химического оружия "Марадыковский", который в сентябре 2015 года завершил уничтожение запасов химоружия. На проектирование и строительство комплекса потребуется более 5,1 млрд рублей. Заказчиком работ выступает госкорпорация "Росатом", застройщиком - ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

"Передача на объект радиоактивных отходов исключена. В качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов с целью недопущения наличия радиоактивных примесей и веществ в технологическом процессе", - говорится в сообщении.

Среди отходов, которые могут стать сырьем для нового объекта, в "РосРАО" назвали автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля, ртуть-содержащие отходы, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы химического и нефтехимического производства, отработанные растворы кислот, щелочей. "Образующиеся "хвосты" от переработки будут размещаться на специализированных полигонах", - уточнили в пресс-службе, пояснив, что захоронения отходов не предполагается.

Что касается технологий, то на объекте будет задействовано несколько подходов и методов утилизации и обезвреживания отходов. "Технологии ориентированы на извлечение полезных компонентов отходов и возврат продуктов их переработки в хозяйственный оборот. За основу принимаются технологии, апробированные в России или за рубежом", - отметили в пресс-службе.

Вопросы безопасности

Как отметили в компании, на объекте будет обеспечена многоуровневая система промышленной и экологической безопасности, которая уже успешно апробирована при уничтожении химического оружия. Представители компании планируют в постоянном режиме контролировать состояние окружающей среды, а также установить приборы непрерывного контроля качества воздуха и радиационного фона, информация с которых будет выводиться в открытый доступ. Контроль будет обеспечен и за транспортировкой отходов, все используемые транспортные средства планируют оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, уточнили в компании.

Ранее представители "РосРАО" предложили создать в регионе общественный совет с участием ученых для обсуждения технических решений по обезвреживанию отходов и их возможного влияния на окружающую среду еще до включения этих решений в проектную документацию. Также предусмотрено проведение общественной экологической экспертизы. Кроме того, будет создан консультационный центр, где все желающие смогут получить информацию о работе объекта."

По данным регионального правительства, свою историю объект хранения и уничтожения химического оружия в поселке Марадыковский Кировской области ведет с 1941 года, когда он представлял собой авиационный склад боеприпасов. В 2000 году объект был передан в Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам, с 6 ноября 2001 года переименован в объект по хранению химического оружия - авиационных химических боеприпасов в снаряжении фосфорорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия: зарином, зоманом, ви-икс. 1 февраля 2005 года переформирован в объект по хранению и уничтожению химического оружия. 11 сентября 2015 года "Марадыковский" завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химоружия.