В Ульяновской области впервые началась переработка органических отходов

УЛЬЯНОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Один из четырех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами приступил к переработке органических отходов. Как сообщил в среду журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, это позволит сократить площадь захораниваемых отходов и получать из них вторичные материалы.

По данным министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, остальные три регоператора о планах по переработке органических отходов пока не заявляли. В ведомстве также уточнили, что региональный оператор первой зоны уже завершил экспериментальную работу в этом направлении и приступил к переработке.

"В настоящее время один из региональных операторов осваивает еще одно направление - "Zero Waste" - переработку органических отходов, а это более 50% всех отходов. До этого они в регионе только захоранивались, соответственно, увеличивалась площадь полигонов", - сказал он.

Смекалин пояснил, что новое направление позволит минимизировать объем захораниваемых отходов и, кроме того, получить из них вторичные материалы. "К примеру, после обработки планируют получать технический грунт для рекультивации различного рода земель, полигонов. На данный момент завершается процесс лицензирования и буквально через два месяца начнется реализация проекта", - добавил он.

Председатель правительства уточнил, что благодаря такому подходу к переработке мусора в регионе появится возможность выстроить новые кооперационные цепочки и создать производственную инфраструктуру. "Предлагаемое вторичные сырье подходит для изготовления различных строительных материалов, таких как полимерно-песчаная плитка. Это востребованный продукт, в том числе и для самих регоператоров, которые используют этот материал при строительстве контейнерных площадок. И мы готовы поддерживать бизнес, который будет развивать это направление, предоставляя площадки для производств и все возможные механизмы финансовой поддержки", - отметил Смекалин.

С 1 января в России началась реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов, тариф вынесли отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". В ходе его реализации в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.