Заказник для сохранения редких видов животных создан на полярном острове Колгуев

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Природный заказник для сохранения редких видов птиц, млекопитающих и экосистемы создан на арктическом острове Колгуев в Баренцевом море. Об этом рассказал в четверг ТАСС координатор проекта по сохранению морского биоразнообразия WWF России Сергей Уваров.

"Созданный заказник на острове Колгуев предназначен для решения нескольких задач. Во-первых, это ареал обитания таких видов, как белый медведь и атлантический морж, которые занесены в Красную книгу [России]. Во-вторых, это остров, на котором гнездится огромное количество птиц, преимущественно гусеобразных, в том числе редких. Важно сохранить экосистемы, места обитания птиц и млекопитающих", - сказал Уваров.

Заказник расположен в западной, центральной и восточной частях острова на площади 186 тыс. га. В этих местах образуются большие колонии птиц, на Колгуеве гнездится около трети общеевропейской гнездовой популяции белолобого гуся, тундрового гуменника и белощекой казарки. "Остров даже называют островом гусей - такого их количества нет больше нигде в Арктике", - отметил собеседник агентства.

По северу Колгуева проходит миграционная тропа белых медведей, на острове каждый год образуется лежбище моржей. При создании заказника ученые и эксперты Баренц-отделения WWF России проводили консультации с представителями коренных народов - ненцами, которые проживают на острове. "На острове ведется добыча нефти, идет его промышленное освоение, поэтому необходимо, чтобы часть острова оставалась в нетронутом виде, а жители могли продолжать традиционный образ жизни. Мы, когда работали по заказнику, обращались к представителям коренных народов", - пояснил Уваров.

Режимом особой охраны заказника введен ряд запретов, в частности, запрещено предоставление земельных участков под застройку, строительство зданий, сооружений, добыча полезных ископаемых, промысловая, спортивная и любительская охота, а также деятельность по сбору пуха и яиц птиц. Для коренного населения острова будет сохранена возможность видов деятельности, жизненно необходимых для их существования: оленеводство, охота, рыбная ловля, сбор дикоросов.