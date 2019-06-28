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Власти Якутии выделят до 2021 года более 1,1 млрд рублей на развитие оленеводства

Часть этих средств будет направлена на укрепление материально-технической базы

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Якутии планируют направить до 2021 года свыше 1,1 млрд рублей на развитие оленеводства, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства.

Численность поголовья домашних северных оленей за 2018 год сократилась с 156 тыс. до 146,4 тыс. голов. Власти Якутии ставят в качестве главной задачи обеспечение стабильности поголовья, увеличение глубины и инновационности переработки продуктов отрасли.

"На обеспечение сохранения поголовья северных домашних оленей планируется направить свыше 1,1 млрд до конца 2021 года. Часть этих средств будет направлена на укрепление материально-технической базы оленеводческих хозяйств, развитие производства продукции традиционных отраслей животноводства", - рассказали в министерстве.

Якутия занимает третье место в Российской Федерации по поголовью северных домашних оленей. Оно составляет порядка 40% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном округе и 10% поголовья оленей в Российской Федерации.

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РоссияЯкутия
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