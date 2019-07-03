Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки почти до 78 тыс. га

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат в регионах России возгорания в лесах на общей площади около 78 тыс. гектаров. Сильнее остальных субъектов затронуты Красноярский край и Иркутская область, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в среду.

"На 00:00 мск 3 июля 2019 года на территории РФ действовало 176 лесных пожаров на площади 77752 гектара, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 95 пожаров на площади 48742 гектара в Красноярском крае, 46 пожаров на площади 20265 гектаров в Иркутской области", - говорится в распространенном релизе.

Лесные пожары зарегистрированы еще в 10 регионах страны. Накануне площадь возгораний составляла порядка 50 тыс. гектаров. К борьбе с огнем привлечено около 2,7 тыс. человек, задействованы 387 единиц техники. На авиамониторинге находятся 74 воздушных судна, на тушении - 30 судов. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники. За прошлые сутки потушено было 40 лесных пожаров на площади около 2,6 тыс. гектаров.

На труднодоступных и удаленных территориях, по информации Авиалесоохраны, за минувшие сутки был зафиксирован 151 лесной пожар, пройденная огнем площадь составляла 809,4 тыс. гектаров. Самые крупные очаги приходятся на Якутию. Эти пожары не тушат, поскольку, как отмечает ведомство, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС в настоящее время из-за пожаров в лесах действует в районах Рязанской области, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 43 регионах РФ.