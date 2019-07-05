Бесплатный WI-Fi запустили на самой длинной набережной побережья Кубани

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Бесплатный доступ к интернету стал доступен отдыхающим на набережной Геленджика - самой протяженной на черноморском побережье Кубани, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Бесплатный Wi-Fi теперь стал доступен на набережной курорта - это самая длинная променад-зона на Черноморском побережье, ее протяженность составляет 14 км. Она внесена в книгу рекордов Гиннеса", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнила, что ежедневно фиксируется порядка 50 тыс. подключений абонентов на набережной. По данным администрации Геленджика, общая зона покрытия сетью Wi-Fi составляет порядка 7 тыс. кв. м. Набережная является одной из основных достопримечательностей Геленджика, который по итогам 2018 года посетили 3 млн 970 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что к концу 2019 года планируется оборудовать бесплатным беспроводным интернетом порядка 500 пляжей на Кубани: в Сочи, Джубге, поселке Ольгинка, Анапе, Геленджике, Новороссийске, в Ейском, Приморско-Ахтарскогом, Славянском и Темрюкском районах.