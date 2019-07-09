Движение грузового и пассажирского транспорта ограничат через мост между Кубанью и Адыгеей

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов ограничат с 12 июля по мосту, соединяющему Тахтамукайский район Адыгеи с Краснодаром, из-за его технического состояния, сообщил во вторник мэр города Евгений Первышов.

В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на Яблоновский мост: он является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. На мосту и на подъездах к нему ежедневно образуются многочасовые пробки. Проведена экспертиза, по заключению которой движение крупногабаритных транспортных средств по мосту может привести к его полному износу.

"Ограничение движения по Яблоновскому мосту грузового и пассажирского транспорта - это вынужденная мера, которая нам поможет поддерживать работоспособность моста до тех пор, пока мы не приступим к строительству нового. Большие нагрузки влияют на конструкцию моста и могут привести к полной остановке движения по нему любых транспортных средств. С 12 июля мы вводим данные ограничения", - сказал Первышов в опубликованном на сайте администрации Краснодара видеообращении.

Он пояснил, что грузовой и пассажирский транспорт перенаправят через Тургеневский мост в Краснодаре, также часть междугородних автобусных маршрутов проследуют по трассе вдоль шлюзов Краснодарского водохранилища.

"В Министерстве транспорта Краснодарского края есть проект строительства нового моста, он разработан, прошел госэкспертизу. Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022 годы. Этот проект поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев", - сказал в Первышов. По данным пресс-службы, на строительство нового моста требуется от 7 до 9 млрд рублей, эта сумма составляет почти треть городского бюджета.

В августе 2018 года депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить федеральные деньги на строительство дублера Яблоновского моста, также был направлен запрос в Минтранс РФ.