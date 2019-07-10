Власти Ингушетии намерены возвращать в регион специалистов в области архитектуры

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены способствовать возвращению в регион специалистов-архитекторов, которые в данный момент работают в других регионах России и за рубежом, говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы региона.

"Хороший архитектор - это штучный специалист, и такой должен быть в каждой администрации городов и районов. Чтобы объекты соответствовали стандартам и требованиям качества и безопасности, градостроительному плану. Считаю необходимым объявить конкурс на замещение вакантных должностей, мы готовы способствовать возвращению наших специалистов, работающих в других регионах России и за рубежом, в республику", - процитировала пресс-служба заявление врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, сделанное на совещании по вопросам строительства соцобъектов.

Как сообщается, только два из девяти муниципалитетов республики имеют в структуре административного аппарата штатного архитектора. Кроме того, руководитель региона высказался за вывод отдела архитектуры и градостроительства из состава Минстроя региона.

"Получается, сами строим - сами проверяем. Министерство и органы инспекции не должны быть аффилированы", - отметил врио главы региона.

По информации правительства республики, на 2019 год запланировано строительство 41 объекта социальной инфраструктуры. Среди них школы, детские сады, учреждения здравоохранения. На данный момент по 35 из них определены исполнители, по остальным шести Минфином Ингушетии проводятся процедуры электронных аукционов.