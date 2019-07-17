Духи гор, мамонты и зубры. Что можно увидеть только в алтайском Палеопарке

Палеопарк — явление для Сибири необычное. Подобных открытых площадок, частных музеев, где можно познакомиться с древним животным миром и культурой, по сути, нет. А уж музея, в котором есть максимально полный и при этом аутентичный скелет мамонта, — и вовсе не найти. Трепет и мамонты C Чуйского тракта — федеральной трассы Р-256, самой туристической и самой загруженной в Горном Алтае летом, — сразу виден огромный и яркий баннер: "ПАЛЕОПАРК". А вслед за ним в глаза бросается огромный скелет мамонта (как выясняется позже, это не мамонт, а его "прапрадедушка" — стегодон). На входе туристов встречают носорог и небольшие стилизованные металлические скелеты динозавров. А дальше — погружение в мир мамонтов, гигантских ленивцев, древних лохматых предков зубров и даже мира потустороннего — духов Алтая. А те, кто в начале 2000-х играл в популярный приключенческий квест Syberia, на тропах Палеопарка точно почувствуют себя в одной из локаций игры.

Свой собственный "палеоквест" автор проекта, 56-летний Игорь Гребнев начал 20 лет назад — финальной точкой стал 2015 год, когда удалось пройти весь путь от идеи до открытия площадки. Гребнев до 1994 года работал археозоологом в Институте археологии — подразделении СО РАН, готовился к написанию кандидатской, а потом и докторской диссертаций. С пути классической науки Гребнева сбила рабочая поездка в Японию, где он увидел, с каким пиететом японцы относятся к древностям. "В Новосибирской области нашли часть скелета трогонтериева слона — это "дедушка" мамонта, и мне, как единственному человеку в институте, который занимался определением костей древних животных, поручили его реставрировать. Я занимался этим два года, а потом я с ним в 1992 году поехал на выставку в Японию, в Саппоро — город-побратим Новосибирска, и там увидел — трудно подобрать термин — даже не трепетное, не восторженное отношение к этому скелету. Японцы больше всех иных любят древности, особенно почему-то мамонта. За 1,5 месяца через выставку прошли 1,5 млн человек, для слона была написана музыка на каждый день недели, проводились вокруг него шоу, приглашали известных музыкантов — отношение было невообразимое", — рассказывает Гребнев. К тому времени он уже понял, что такого отношения в России к древним находкам нет — что-то буквально валялось под ногами, но ни музеи, ни научные учреждения на это особо не реагировали. Вернувшись из Японии, Гребнев предложил своему институту создать подобный музей, но получил отказ. Однако это был период развала СССР, и частным организациям стало можно добывать палеонтологические останки и распоряжаться ими. Появилась и возможность создавать негосударственные музеи.

Описание Игорь Гребнев © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Почему-то я решил, что буду тем человеком, который изменит наше безразличие к прошлому, мне так хотелось привнести это трепетное отношение японцев к любой древности, когда ради того, чтобы посмотреть на скелет мамонта, приводят детей, стоят в очереди. Так воспитывается отношение к прошлому — к прошлому человечества, Земли — это дает позитивное начало для воспитания человека в правильном направлении", — поясняет Гребнев. Создание Палеопарка В 1994 году Гребнев ушел из института и полностью погрузился в свою идею. Целых 20 лет копились силы и экспонаты, уже через 15 лет набралась приличная коллекция, но землю под парк на Алтае удалось купить лишь в 2014 году. Гребнев рассматривал и другие регионы, например Новосибирск, где прожил 25 лет, но там получить участок, на котором можно было бы организовать стабильный поток туристов, не удалось.

"Надо зарабатывать хотя бы на то, чтобы оправдывать ежегодные затраты. Работая в Академии наук, я бывал на раскопках в разных районах Алтая — копали на плато Укок, в пещерах, да и Алтай я просто люблю. Три года искал участок, но "помогло" наводнение 2014 года — из всех, что я смотрел, только этот под воду не ушел. В 2014 году купил, ровно через год открылся парк — шла стройка, подготовка экспонатов, монтаж", — поясняет Гребнев. Изначально автор хотел сделать музей естественной истории, но само слово "музей" показалось скучным и для туристов не интересным. Так и появился "палеопарк" — "парк древностей". На площадке сейчас четыре больших раздела — минералы, которые появились, когда на Земле еще не было животных, палеонтологический раздел, где разместились древние животные и растения, археологический раздел — все, что связано с древними ушедшими культурами человека, и раздел этнографии — современное народоизучение. Гребнев поясняет, что исходил из полноты коллекций, а вопросы размещения решал на месте в соответствии с рельефом и наличием строений и остатков старой пилорамы.

"Например, у меня стоит Машина сновидений — мы ее так для детей называем. А на самом деле это часть пилорамы. С одной стороны, это современная этнография, которая должна сохранять недавно ушедшие вещи. А с другой — как человек не православный, шаманистического направления, языческого, верящий в духов, я посчитал, что это самый древний артефакт, который появился здесь, он привык к месту, и я считаю, что это дух — охранник этого места. А для детишек мы обыгрываем тему духов, потому что алтайцы, многие древние народы верят в духов. Общение с духами — всегда жертвоприношение: монетку оставить, привязать кусочек материи, попросить Машину сновидений, чтобы сон приснился и сбылся". Оригиналы и реплики Гребнев рассказывает, что останки животных, которые были найдены в Сибири, — настоящие: скелет мамонта, носорога, пещерного медведя, бурого медведя, окаменелые рыбки. Большую часть откопал сам Гребнев. Скелеты животных, живших на других континентах, — копии, но очень реалистичные. Система копирования разработана давно и очень точна.

"Скелет стегодона на улице, который видно с трассы, — как раз копия. Он в единственном числе, был найден в Индонезии, это важный, значимый экспонат, многие музеи мира копируют и выставляют его, чтобы показать, чем мамонт отличается от стегодона. Гигантский ленивец — эндемик Американского континента, у нас их не было, он огромный и красивый. Ну и ленивец, и саблезубый кот — герои мультика "Ледниковый период", их дети знают и любят. У меня в Новосибирске работает реставрационная мастерская, что мы можем — делаем сами, вот в прошлом году появилась челюсть гигантской акулы — мегалодона, мы делали ее девять месяцев", — поясняет Гребнев. Зато в павильоне стоит настоящий скелет мамонта. Гребнев говорит, что ему всегда везло на раскопки и находки. Он подчеркивает, что это самый полный скелет мамонта в России, с родными бивнями. Его части нашли в реке в 2006 году жители Чановского района Новосибирской области и позвонили археозоологу, а через несколько лет, когда вода в реке вновь сошла, удалось достать и остальные части скелета.

В Палеопарке можно увидеть не только останки древних животных, но и пройти по исторической тропе, которая рассказывает о древней культуре. Камни для тропы взяли прямо на участке — перевезли краном, расставили и сделали на них копии наскальных рисунков. Здесь можно наглядно и доходчиво объяснить, что петроглифы — это наскальные изображения животных, сцен войны или охоты эпохи палеолита или неолита, разобрать, что там изображено и для чего, чем тюркские рисунки отличаются от скифских, что такое каменные бабы и оленные камни. В конце пути через этот своеобразный сад камней в горном антураже перед посетителем появляется реалистичный макет захоронения древнего воина — с мумией в погребальных одеждах и с подношениями. В другой стороне парка — картинная галерея художников Алтая. "Я три года поработал и понял, что много художников в республике, которым негде выставляться, потому что даже в Горно-Алтайске, столице региона и единственном городе Республики Алтай, нет помещений. Они выставляются в каких-то маленьких галерейках, и я понял, что если построить помещение, то художники придут. Так и получилось", — говорит Гребнев.

Планов по развитию у Палеопарка много, но проблема одна — музеи в России сейчас нерентабельны. Главная задача — отбить затраты и выйти на уровень, когда не нужно вкладывать деньги из других бизнесов. Было предложение создать подобный объект в Крыму по франшизе, но этот проект так и не был реализован. Папуасские соседи духов Алтая Есть на площадке Палеопарка коллекция, которая хоть и не имеет отношения к мамонтам и палеонтологии вообще, но от этого не менее интересная. Огромный ангар отведен под коллекцию предметов культа и быта племен Папуа — Новой Гвинеи. Каждая маска, кошелек, часть лодки, деревянный идол здесь оригинальные — фактически Гребнев спас коллекцию от того, чтобы она стала дровами.

"Я эту коллекцию купил целиком случайно и не задорого. Был период, когда два года я работал в Иркутском университете археозоологом — как-то иду по старому Иркутску, смотрю — грубо говоря, бомж на папуасском стуле рубит топором что-то папуасское. Выяснилось, что он рубит дрова для печки и у него таких "дров" целый сарай. Ему дядька завещал дом, а дядька был торговым моряком в 40−50-х годах XX века, путешествовал, почему-то купил эту коллекцию. Я ее выкупил и потом восстанавливал значение предметов", — рассказал Гребнев. Что-то энтузиаст идентифицировал сам, иногда обращался к специалистам. Он подчеркивает, что, несомненно, все это настоящее и такое собрание раритетов — единственное в России. Вероятно, где-то хранится еще коллекция исследователя Миклухо-Маклая, но достоверно это не известно — ведь все наследие ученого, по данным этнографов, составили только дневники и пара статуэток. Здесь же в павильоне на зрителей со стен смотрят странные и непривычные лица — маска старейшины, которую надевали перед охотой, множество предметов и оберегов с символикой летучих мышей и обезьян. Эти тотемы непривычны для Горного Алтая, но в стилистику и суть Палеопарка вписались.

"Нигде в России ее никто не может посмотреть, она одна такая. Когда посетители спрашивают — откуда она здесь, мы смело говорим, что у нас есть несколько больших экспозиций, которые нельзя увидеть ни в одном музее России", — отмечает Гребнев. Туристы в лабиринте духов Если останавливаться у каждого предмета и внимательно читать его назначение и историю, ходить по Палеопарку можно несколько часов. На экскурсию привозят много детей группами. Человек 30 — группа от 8 до 12 лет — шумно обсуждают гигантского ленивца и мамонтенка, тут же фотографируются с ними, шлют фото родителям и выкладывают селфи в соцсети. Опасливо оглядываясь, трогают копию челюстей гигантской акулы. Гребнев все видит и с улыбкой говорит, что проблема, когда посетителям ну очень хочется прикоснуться к истории руками, есть во всех музеях мира.