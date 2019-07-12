Музей "Царское Село" ввел именные электронные билеты в Екатерининский дворец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Дирекция государственного музея-заповедника "Царское Село" ввела именные электронные билеты в Екатерининский дворец, чтобы исключить мошенничество с их распространением. Об этом рассказала в пятницу ТАСС директор музея Ольга Таратынова.

По ее словам, "где-то с середины июня начались практически ежедневные обращения о том, что невозможно купить электронные билеты", которые "выкладываются ежедневно в ноль часов". В течение 15 секунд все 100 билетов раскупались. "Мы стали анализировать и выяснили, что билеты скупали шесть-семь постоянных компаний, и эта ситуация стала нам абсолютно понятна: в интернете вы увидите предложения попасть в наш музей без очереди за 3 тыс., за 5 тыс. рублей и даже за €150", - рассказала Таратынова. "Понятно, что это огромная системная спекуляция, не позволявшая обычным туристам из Парижа, Владивостока, Пекина к нам попасть так же, как они попадают в обычные европейские музеи, купив билет", - подчеркнула она.

По ее словам, ввод новой системы покупки электронных билетов с 11 июля уже показал положительный результат. "Вчера, в первый день, когда мы ввели эту систему, последний билет был куплен около 12 ночи, то есть, они были раскуплены в течение дня, это нормальная система", - сообщила директор музея.

Таратынова отметила, что особая система заказа касается только электронных билетов в Екатерининский дворец. Люди, которые покупают обычные билеты на месте, должны предъявлять документы только в случае оформления льготного посещения. Заказ электронных билетов в другие музеи Царского Села можно будет выполнить без документов.

Ажиотаж с билетами в Екатерининский дворец связан с желанием большинства туристов увидеть знаменитую Янтарную комнату. Ее посещают до 3,5 млн человек в год.

Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец, построенный в 1748-1756 годы под руководством придворного обер-архитектора императрицы Елизаветы Петровны Бартоломео Франческо Растрелли, считается одним из лучших образцов архитектуры русского барокко. В наши дни экспозиция этого дворца-музея охватывает почти 300-летнюю историю резиденции и знакомит с творчеством архитекторов, которые участвовали в его строительстве и отделке в XVIII-XIX веках, а также с достижениями реставраторов, возродивших дворец после Великой Отечественной войны.