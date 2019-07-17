Около 50 млн рублей выделят на ремонт аварийных участков подъездной дороги к Петрозаводску

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Аварийные участки подъездной трассы к Петрозаводску (ранее "Петрозаводск - Ошта"), которая с 1 августа перейдет в федеральную собственность, отремонтируют за 50 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Управления автомобильной магистрали "Кола".

"Мы запрашивали у Росавтодора деньги на так называемые дорожные карты, чтобы провести ремонт там, где участки дорог находятся в совсем плохом состоянии. Нам подтвердили сумму порядка 50 млн рублей на эти цели. В течение года мы будем приводить эту дорогу в нормальный вид", - сообщила собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, первичный ремонт необходим, чтобы обеспечить функционирование дороги в зимнее время года. Сейчас трасса находится в крайне плохом состоянии, на многих отрезках - грунтовая дорога. После 1 августа планируется начать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт: всю трассу разделят на семь участков, ремонтные работы планируется провести с 2021 по 2023 год.

Помимо указанной суммы - с переходом подъездной дороги на федеральный баланс - управление получит 42 млн рублей на ее содержание. Эти средства смогут тоже частично использовать для ямочного ремонта, уборки трассы, установки знаков дорожного движения и других работ.

Как сообщалось ранее, после получения федерального статуса дорога получит название "Подъезд к городу Петрозаводск" и войдет в состав трассы А-215.