Трутнев предложил продавать воду из рек Дальнего Востока вместо байкальской

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Вода из впадающих в Тихий океан рек Дальнего Востока могла бы идти на продажу вместо байкальской. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"У нас на Дальнем Востоке множество рек просто впадает в океан, чистых рек, часто [текущих] из горных районов. Давайте оттуда воду продавать, кто нам мешает? На Камчатке таких рек полно, в Приморье, в ряде других территорий. <...> Это может быть источником пополнения бюджетов и создания рабочих мест. Но зачем брать обязательно из Байкала, не знаю", - сказал Трутнев во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

Он отметил, что проекты по продаже воды из озера Байкал периодически возникают, но власти их не поддерживают. Вице-премьер добавил, что Байкал является уникальным озером и с ним, "конечно, надо быть достаточно острожным".

Трутнев сообщил, что давал поручение просчитать возможность продажи вод из дальневосточных рек в местах их впадения в Тихий океан. Результаты этих исследований показали, что запасов воды там достаточно, чтобы удовлетворить запросы покупателей.

При этом, по мнению полпреда, туризм на Байкале следует развивать, но туристические объекты не должны портить экологию Байкала. "Это значит, что они должны находиться только на той территории, на которой разрешено, и они должны иметь нулевые сбросы в озеро", - пояснил он.

В июне Иркутский областной суд отклонил апелляцию компании "Аквасиб" на решение о признании незаконным разрешения на строительство завода по розливу воды на Байкале. Инвестиции в строительство завода составляли 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Первую очередь предприятия планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, 20% продукции должно было пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Республику Корея, Монголию.