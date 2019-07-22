Волонтеры благоустроят Александро-Невскую лавру в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Волонтеры школы ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест), которая открылась в Петербурге в понедельник, благоустроят территорию Никольского кладбища Александро-Невской лавры и займутся уборкой Шуваловского парка.

"Участники программы займутся благоустройством территории Никольского кладбища с расчисткой надгробных плит и благоустройством хлебных амбаров Александро-Невской лавры. Волонтерам также предстоит расчистить Шуваловский парк - исторический объект в поселке Парголово, бывшем имении графов Шуваловых, на севере Санкт-Петербурга", - сказал ТАСС помощник наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры по реставрации и сохранению культурного наследия, один из организаторов школы Алексей Одинцов.

В программе, которая продлится до 27 июля, принимают участие около 40 волонтеров, среди них 10 иностранных студентов петербургских вузов, а также волонтеры Эрмитажа. Для добровольцев проведут мастер-классы по реставрационным технологиям, дискуссии и конференции, посвященных реставрации, сохранению культурного наследия и волонтерскому движению, практические занятия в реставрационных мастерских монастыря.

В нескольких мероприятиях школы ИКОМОС примут участие волонтеры международного лагеря под эгидой ЮНЕСКО, который проходит в Санкт-Петербурге с 20 июля по 1 августа. Одним из центральных совместных мероприятий станет конференция по вопросам волонтерских работ на объектах Всемирного наследия, которая состоится в Александро-Невской лавре 24 июля.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) является международной организацией, деятельность которой посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру. Организация основана в 1965 году и насчитывает представительства в 110 странах.