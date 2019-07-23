Система электронной регистрации туристов введена в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Система онлайн-регистрации российских и иностранных туристов введена в Карачаево-Черкесии, сообщила во вторник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В Карачаево-Черкесской Республике введена система электронной регистрации туристов, выходящих на маршруты. На сайте Главного управления МЧС России по КЧР создан специальный раздел для онлайн-регистрации туристских групп. Пройти процедуру могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные, форму можно заполнять и на английском языке", - говорится в сообщении.

Нововведение должно повысить безопасность туристов и обеспечить оказание им своевременной помощи.

Ранее регистрация осуществлялась в поисково-спасательных отрядах МЧС. Старые форматы регистрации также остаются действующими.