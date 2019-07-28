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Боеприпасы времен войны обнаружили у скульптуры "Родина-мать зовет" в Волгограде

Их нашли занятые на реставрации рабочие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряды, найденные при проведении реставрационных работ у скульптуры "Родина-мать зовет" в Волгограде. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Саперы мотострелкового соединения ЮВО уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы обнаружили занятые на реставрации рабочие. По данным пресс-службы, речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде и гранате времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы уничтожили на полигоне Прудбой.

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