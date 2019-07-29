В Чечне планируют провести первый гастрономический фестиваль арбуза и дыни

ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Первый в Чечне гастрономический фестиваль арбуза и дыни планируют провести в сентябре в степной части республики, сообщил в понедельник ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Нам очень интересно развивать событийный туризм, в том числе спортивный и гастрономический. В сентябре планируется провести первый фестиваль арбузы и дыни в степной части Чечни для привлечения туристов в Шелковской и Наурский районы. Также в августе пройдет первый марафон вокруг озера Кезенойам на 42 км", - добавил он.

По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов. В 2016 году побывали более 80 тыс. туристов, в 2015 году - около 60 тыс., в 2014 году - 34 тыс.

Наиболее популярными местами для туристов в 2018 году стали горнолыжные курорты "Кезеной-Ам" и "Ведучи", город Грозный, курорт "Серноводск-Кавказский" и туристический комплекс "Нихалоевские водопады".