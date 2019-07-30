Благотворительный концерт для сбора средств на лечение избитой девочки прошел в Ингушетии

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Около 500 человек пришли во вторник на благотворительный концерт в Ингушетии. Вырученные средства от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд при НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, большую часть из них направят на лечение избитой в начале июля девочки, сообщил ТАСС министр культуры Ингушетии Микаэл Базоркин.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии со множеством травм, ожогов и порезов. Девочку доставили 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

"Это был один из самых масштабных концертов за последнее время - по качеству, по разнообразию программы. В зале было так много людей, что некоторые стояли в проходах - в зале около 400 мест, а пришли на концерт порядка 500 человек. Все билеты были проданы за полтора дня до концерта - не смогли остаться равнодушными к беде искалеченного ребенка как артисты, так и жители региона", - сказал Базоркин.

По словам директора госфилармонии и организатора концерта Руслана Куштова, большая часть вырученных средств будет направлена на лечение девочки, остальные средства распределят по малоимущим семьям с детьми.

"На этом концерте было много людей, которые пришли по приглашениям, также и покупались билеты, точной суммы вырученных средств я не знаю, но думаю, что наберется сумма до 50 тыс. рублей. Все эти средства будут направлены на благотворительность, а именно в НИИ, где сейчас проходит лечение наша маленькая соотечественница. Концерт можно назвать масштабным, потому что все артисты филармонии откликнулись, история этой семилетней девочки отозвалась болью в сердце каждого, и все мы решили внести свой вклад", - сказал ТАСС Куштов.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, выясняются условия ее проживания.