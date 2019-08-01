Яхты Соловецкой регаты вышли в Белое море после шторма

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Яхты-участницы 45-й Соловецкой регаты в четверг вышли из Архангельска в Белое море. Запрет на выход в море из-за шторма, действовавший с 28 июля, снят, сообщил ТАСС директор парусного центра "Норд" Александр Осколков.

"Запрет на выход в море из-за штормовой погоды был снят. Сегодня яхты вышли в море, от приемного буя порта Архангельск они направляются на Соловки", - сказал Осколков.

Переход на архипелаг займет как минимум сутки. Как сообщила ТАСС дежурный синоптик Севгидромета, сейчас по пути следования яхт ветер северный, от 8 до 13 м/с. "Завтра в районе Соловков возможны порывы до 15 м/с, 3 августа ветер будет усиливаться, поворачивать на северо-запад, возможны порывы на 20 м/с", - сказала собеседница агентства.

Как пояснил ТАСС Осколков, по погодным условиям возможны изменения этапов регаты. В связи со штормом в море несколько этапов гонок прошли 28-31 июля в акватории Северной Двины. В регате участвуют около 20 яхт и более ста спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.

30 июля в Белом море потеряла управление и легла в вынужденный дрейф яхта "Крейсер", утром 31 июля ее взяло на буксир научно-экспедиционное судно "Профессор Молчанов", в четверг ночью яхта была доставлена в яхт-клуб в Архангельске, ее экипаж не пострадал.