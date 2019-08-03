В Кисловодске провели "солженицынскую проходку" в день памяти писателя

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Традиционная "солженицынская проходка" состоялась на родине писателя Александра Солженицына - в городе Кисловодске Ставропольского края - в день его памяти. Более 50 человек повторили маршрут, которым прошел лауреат Нобелевской премии с супругой Наталией в 1994 году, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В "проходке" сегодня участвовали более 50 человек. Среди них были региональные литературоведы, поклонники и исследователи творчества писателя, сотрудники Солженицынского музея, представители библиотек, студенты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники маршрута прошли через проспект Ленина, железнодорожный вокзал, Северо-Кавказскую государственную филармонию, храм святого великомученика и целителя Пантелеимона, дом тети писателя М. З. Гориной (ныне Информационно-культурный центр "Музей А. И. Солженицына") и Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость". Поклонники творчества писателя побывали в храме, где в декабре 1918 года был крещен Солженицын и где прошла панихида по писателю.

Полуразрушенный "Особняк Гориной", в котором писатель провел несколько детских лет, объявлен объектом культурного наследия в 2008 году, а в 2009-м стал филиалом Государственного литературного музея. В конце 2014 года отреставрированное здание начала XX века было открыто вновь, в нем разместился "Информационно-культурный центр "Музей А. И. Солженицына". Для публики музей открыли в середине 2015 года.

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) - русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России, лауреат Нобелевской премии по литературе, диссидент, активно выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.