Порядка 100 дач подтоплено на островах у Хабаровска из-за подъема уровня воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Около ста дачных участков подтоплены на островах близ Хабаровска из-за подъема уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в понедельник в региональном главке МЧС.

"Вода отмечается примерно на сотне дачных участков, среди которых есть и неиспользуемые. Где-то затопленные протоки и дороги преградили путь дачникам на свои земельные наделы", - сказал представитель пресс-службы ведомства. Накануне, по данным главка, были подтоплены несколько десятков дач.

Как передает корреспондент ТАСС, уже затоплена нижняя прогулочная зона набережной в Хабаровске.

Уровень воды в Амуре, по информации ведомства, за сутки поднялся на 14 см, до 443 см. В течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 см. По прогнозам Дальневосточного гидрометцентра, к 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска из-за подхода гребня паводка из соседней Амурской области достигнет отметок 580-630 см. Опасения также вызывают паводки в Китае, где из-за сильных дождей произошел разлив рек, что может усугубить ситуацию.

В Хабаровске продолжается возведение дамбы вдоль улицы Пионерская. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в работах задействовано около 40 человек и более 30 единиц техники. Сланец из карьера отгружается круглосуточно, всего требуется 150-200 тыс. кубометров. Кроме того, в городе определили десять мест для установки насосных станций, которые будут откачивать воду в случае затопления улиц Ладожская, Шевчука, Богачева, Флегонтова и других.

Прогнозируется, что при подходе гребня паводка к Хабаровску в районе города будут затоплены 3,7-4 тыс. дач. Также вода подойдет к многоквартирным домам на нескольких улицах.