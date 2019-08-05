В Хабаровском крае готовятся к паводку, в Приамурье устраняют последствия наводнения

В 14 муниципалитетах Амурской области подтопленными остаются 36 населенных пунктов, 54 жилых дома и 1110 приусадебных участков. Всего эвакуированы 2394 человека, 229 из них находятся в пунктах временного размещения. Транспортное сообщение 17 населенных пунктов и энергоснабжение двух сел остается нарушенным.

ТАСС, 5 августа. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в понедельник из-за паводка распространен на территорию всего Хабаровского края и продолжает действовать в Амурской области. Сотрудники МЧС России уже проводят работу, чтобы минимизировать последствия от нового наводнения, которое из-за сильных дождей ожидают в северных районах Хабаровского края, в юго-западных районах Забайкальского края и на северо-востоке Приамурья. Гидрометцентр Приморского края в понедельник объявил штормовое предупреждение на 8 и 9 августа из-за возможности выхода тропического шторма "Франсиско" к южному побережью Приморья.

За минувшие сутки вода зашла на 236 придворовых территорий в городе Благовещенске, в Октябрьском районе - на 10 придворовых территорий и на 16 - в Михайловском районе. В Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков, однако за сутки вода покинула все 55 подтопленных жилых домов, сообщила пресс-служба правительства региона.

На территориях, откуда ушла паводковая вода, проводится дезинфекция. По информации пресс-службы Восточного военного округа, в понедельник была проведена дезинфекция дорог, домов и придворовых территорий в пострадавшем от паводка селе Мазаново, первичная дезинфекция 49 водяных скважин проведена в селе Норск Селемджинского района. В общей сложности в настоящее время в ликвидации последствий стихии задействованы более 880 человек и 205 единиц техники.

Выплаты от Минсоцзащиты региона, по состоянию на 4 августа, получили 448 амурских семей, из областного бюджета им перечислено 5,3 млн рублей: из них 407 семей получили по 10 тыс. руб. в связи с утерей жизненно важного имущества и 41 семья - по 30 тыс. руб. за утерю единственного жилья. Также из-за режима ЧС в Приамурье начата досрочная выплата пенсий.

Бурейская гидроэлектростанция в Приамурье с учетом складывающейся паводковой обстановки с понедельника увеличила сброс воды до 5 тыс. кубометров в секунду, что может помочь нивелировать гребень амурского паводка, подходящего к Хабаровску.

Ситуация в Хабаровском крае

В Хабаровском крае уровень воды в Амуре, по информации регионального главка МЧС, за минувшие сутки поднялся на 14 см - до 443 см. В течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды - на 40-45 см. По прогнозам Дальневосточного гидрометцентра, к 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска из-за подхода гребня паводка из соседней Амурской области достигнет отметки в 580-630 см.

Так, из-за разлива рек после дождей в регионе повреждено 11 мостов, в результате чего прервано транспортное сообщение с поселком Софийск в Верхнебуреинском районе, где находятся около 500 местных жителей и порядка 700 вахтовиков, работающих на золотодобывающем предприятии.

Власти региона решили выплатить материальную помощь 120 оказавшимся в зоне подтопления жителям Тугуро-Чумиканского района в срок до 13 августа.

Ликвидация последствий паводка в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшие сутки количество подтопленных домов сократилось до 29, в то время как в воскресенье их было 230, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. Без электроснабжения остаются пять населенных пунктов с населением 1,2 тыс. человек.

На освобожденных от воды территориях области также ведется дезинфекция. В городе Тулуне специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа обработали около 6 тыс. кв. м территории, проведена дезинфекция социальных объектов, которые попали в зону затопления во время второй волны паводка.

Как пояснила пресс-служба ЦВО, задействованная в ликвидации последствий паводка группировка Минобороны останется в Приангарье до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, проводят исследование проб воды, почвы и биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

В Нижнеудинске, где, по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, до сих пор не начали предоставлять людям новое жилье, подрядчики в настоящее время обследовали 99% поврежденных от паводка жилых помещений, сообщил мэр города Александр Путов.