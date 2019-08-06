В Забайкалье более 1,5 тыс. человек за пять дней подали заявки на дальневосточный гектар

ЧИТА, 6 августа. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. жителей Забайкалья подали заявки на получение дальневосточного гектара за пять дней действия в регионе федеральной программы льготного предоставления земли. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона - это 19,7 млн га.

"С 1 по 5 августа поступило 1538 заявок от желающих получить дальневосточный гектар. Чаще всего люди хотят получить землю для строительства жилья - это 80% всех заявок. Но есть и те, кто бы хотел заниматься сельским хозяйством, построить на участке магазин или использовать в туристическом бизнесе", - сказали в пресс-службе.

Наибольшей популярностью у заявителей пользуется Читинский район - около 90% заявок поступило на земли именно этого района.

Программа "Дальневосточный гектар" будет реализована в Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ.