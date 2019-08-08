Российское экологическое общество поможет Мурманску реализовать нацпроект "Экология"

ТАСС, 8 августа. Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" открыло отделение в Мурманской области в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом в четверг сообщает пресс-служба областного правительства.

"В Мурманской области создано региональное отделение Российского экологического общества", - отмечается в сообщении. На собрании отделения обозначены первоочередные задачи - экспертная поддержка региона в реализации нацпроекта "Экология" по различным федеральным проектам, среди которых: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов".

"В рамках работы регионального отделения планируются экологические акции, встречи с общественностью и муниципальными органами управления для обсуждения экологических проблем. В центре внимания также взаимодействие и поддержка экологов и научных сотрудников области", - говорится в сообщении.

Российское экологическое общество - это национальное объединение экологически ответственного бизнеса, органов госвласти и граждан. Среди ключевых направлений работы организации: экспертная поддержка промышленных предприятий, проводящих экологическую модернизацию, обеспечение экологической открытости органов власти всех уровней, экспертная поддержка новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также организация общественных экологических экспертиз.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.