Власти Новгородской области подсчитали предварительный ущерб, нанесенный ливнями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Власти Новгородской области подсчитали предварительную стоимость капитального ремонта участков дорог, которые были размыты в результате непогоды. На полное восстановление 15 участков потребуется порядка 150 млн рублей, сообщил региональный министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Станислав Шульцев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в воскресенье.

"На первоочередное восстановление дорог сумма ущерба составила 12 млн рублей. Для капитального восстановления участков дорог и искусственных сооружений предварительно потребуется порядка 150 млн рублей", - сказал Шульцев.

Он добавил, что восстановление дорог ведется в круглосуточном режиме. На местах работают более 50 специалистов и 23 единицы техники, пока удалось восстановить проезд на 11 из 15 размытых участках дорог регионального значения. В Демянском районе пострадали восемь участков, проезд удалось восстановить на шести, в Маревском размыло четыре участка дорог, восстановлено сообщение на трех, в Окуловском муниципальном районе пострадал один участок дороги, проезд уже восстановлен. На остальных дорогах восстановительные работы начнутся после схода воды.

В пятницу, 9 августа, после сильных дождей в нескольких районах Новгородской области оказались подтоплены 27 домов, 136 приусадебных участков, размыто 15 участков дорог и три деревянные переправы.

"По области прошли сильные дожди, местами очень сильные. В течение суток выпало от 33 до 107 мм осадков, что соответственно составило от 45% до 141% месячной нормы", - сказал заместитель начальника Новгородского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Прокопенко.

По его словам, в ближайшие дни снова прогнозируют дожди, выпадет от 30 до 60 мм осадков. Глава региона Андрей Никитин отметил, что к непогоде должны быть готовы руководители во всех районах области. "Режим готовности в районах должен быть 100% во всех районах", - подчеркнул губернатор.