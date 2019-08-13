В КСК сообщили, что в каждой республике Северного Кавказа должно быть несколько курортов

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Несколько горнолыжных курортов в перспективе необходимо создать в каждой республике Северного Кавказа, и они должны быть всесезонные. Такое мнение высказал генеральный директор госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"Нам нужны в каждом регионе не один, а несколько горнолыжных курортов. Мы должны к этому идти. Я согласен, что может сразу, сегодня они не нужны, но постепенно, создавая горнолыжные курорты, мы должны к этому приходить", - сказал Тимижев во вторник на встрече с молодежью в рамках форума "Машук-2019".

Гендиректор КСК сообщил, что курорты должны быть всесезонными и у них есть большой потенциал для развития. "Нам есть, к чему стремиться, у нас громадный потенциал, мы его используем", - отметил он.

"На сегодняшний день в рамках стратегии развития нашей компании мы определили три приоритетных направления, три курорта, которые мы развиваем - Архыз, Эльбрус, Ведучи, - сказал Тимижев. - Архыз позиционируется как семейный курорт. Сегодня, спустя пять лет после создания курорта, у нас есть 25 км горнолыжных трасс, современные подъемники, больше 700 мест размещения, 33 резидента. Эти 25 км трасс снабжены современнейшими системами слежения, снегообразования, эти трассы во многом лучше, чем европейские трассы".

По его словам, на Эльбрусе 15 км трасс, 800 мест размещения. "Эльбрус - это уникальная гора, уникальный потенциал. Сегодня на Эльбрусе нами построена самая высокогорная канатная дорога в Европе. Туристы могут подниматься на высоту 3 тыс. 847 метров и получать удовольствие от горнолыжного катания", - добавил гендиректор КСК.