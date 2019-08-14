Библиотеки и музей Ингушетии получили восстановленные учебники родного языка 1920-х годов

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Национальная библиотека Ингушетии, краеведческий музей им. Тугана Мальсагова и библиотеки районов региона получили новые восстановленные учебники родного языка 1920-х - 1930-х годов, издававшиеся для школ Ингушской автономной области. Книги переданы в дар республике внуком автора учебников Юсупом Цокиевым, сообщила ТАСС сотрудница краеведческого музея Зарета Местоева.

Все библиотеки районов республики, краеведческий музей, национальная библиотека и ингушский госуниверситет получили новые репринтные издания - три учебника ингушского языка 1928, 1929 и 1933 годов для школ Ингушской автономной области, вышедшие в свет в типографии издательства "Сердало" в городе Буро (нынешний Владикавказ - прим. ТАСС), в то время - столице Ингушской автономной области", - сказала Местоева.

По ее словам, уникальность книг состоит, в частности, в том, что написаны они на латинском алфавите. Переизданные учебники были переданы в учреждения региона внуком автора Мурцала Цокиева - Юсупом Цокиевым.

"Первоначально сотрудник нашего музея Берснак Газиков обнаружил оригиналы этих учебников в одной из библиотек Санкт-Петербурга и сообщил об этом внуку автора - Юсупу, перевыпустить книги ему помог меценат, проживающий за пределами региона Руслан Цокиев. Всего их около 10 учебников, мы надеемся, что и их получится перевыпустить, потому что уже сейчас очень многие организации намерены сделать для себя копии", - сказала собеседница агентства.

Местоева добавила, что переиздание учебников позволит понять, какими были первыми шаги по направлению развития сфер просвещения и образования во время становления ингушской государственности.