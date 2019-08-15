Ресурсоснабжающим организациям Махачкалы рекомендовали создать резервы для ликвидации ЧС

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Ресурсоснабжающим организациям Махачкалы (Республика Дагестан) рекомендовали создать резервы для ликвидации возможных ЧС, сообщается в четверг на сайте мэрии города.

"Ресурсоснабжающим организациям рекомендовали создать необходимые резервы материально-технических средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечивать готовность сил и средств аварийно-ремонтных и дежурных служб для оперативного устранения аварий на объектах жизнеобеспечения при их возникновении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, насосные станции и водопроводные сети в городе находятся в плохом состоянии, и если эти насосы выйдут из строя, население останется без воды.

"За последние четыре месяца в адрес ЕДДС поступило 384 сообщения об утечках воды и более 400 сообщений об отключении света. Люди могут оставаться без света более суток из-за изношенности сетей", - приводит пресс-служба слова директора ЕДДС Тельмана Сулейманова.

Чаще всего на водоснабжение жалуются жители поселков Ватан, Красноармейск, Семендер, Научный городок, Ленинкент, микрорайона ДОСААФ, Приморского района и проспекта Акушинского.

"По оказанию услуг газовыми и теплослужбами у населения претензий нет, однако представители этих служб могут несвоевременно сообщать об авариях, причинах и сроках устранения неисправностей", - добавили в пресс-службе.