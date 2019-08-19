Североморцы планируют подтвердить открытие новых островов в Арктике

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Моряки Северного флота (СФ) в ходе научно-практических экспедиций намерены подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледников в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.

"Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса, займутся гидрографы СФ, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне "Алтай" и гидрографическом судне "Горизонт", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время оба судна находятся в Карском море. Экипаж "Горизонта" занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. Судно вошло в Карское море несколько дней назад через пролив Карские ворота.

Комплексная экспедиция, снаряженная для изучения архипелага Земля Франца-Иосифа на судне "Алтай", совершила переход проливом Маточкин Шар, разделяющим острова Южный и Северный архипелага Новая Земля. В понедельник группа исследователей совершит высадку на остров Пахтусова для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов.

Комплексная экспедиция СФ на Землю Франца-Иосифа отправилась из главной базы флота - Североморска - 15 августа и продлится до конца сентября. Ее участникам предстоит выполнить комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктического архипелага, частично повторить маршруты первопроходцев. Североморцы пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведут ряд исторических экспериментов.

В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен".

Комплексная экспедиция проводится в год 90-летия первого подъема флага СССР (30 августа 1929 г.) и 105-летия первого подъема флага России над архипелагом Земля Франца Иосифа (экспедиция капитана 1 ранга Исхака Ислямова). Этим датам посвящен ряд историко-патриотических акций, которые проведут североморцы на островах архипелага.