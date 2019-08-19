Новый терминал аэропорта Махачкалы почти вдвое увеличит его пропускную способность

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию нового международного терминала аэропорта Махачкалы увеличит его пропускную способность почти в два раза. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"Для оптимизации процедур наземного обслуживания и увеличения пропускной способности возводится здание нового международного терминала с пропускной способностью 190 пассажиров в час. С его открытием пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, в настоящее время обслуживание международных рейсов осуществляется "по устаревшей реверсивной схеме (либо на прилет, либо на вылет), что создает неудобства для пассажиров и существенно ограничивает возможности развития международной сети авиамаршрутов из аэропорта Махачкалы и обратно".

"На сегодня строительство здания нового терминала практически завершено. Сейчас в здании идут внутренние и ряд других работ. Планируем, как и заявляли, все работы завершить к концу года, после чего он будет введен в эксплуатацию", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью более 1 млрд рублей впервые был презентован в 2014 году, строительство началось в 2016 году. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. метров. Оно будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше запланированного. Это также почти на 200 тыс. человек превысило показатели 2017 года.